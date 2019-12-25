نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، جلسة حوار مجتمعي ببلدية جالو، الأربعاء، تركزت على 3 محاور رئيسة.

شارك في الجلسة عميد بلدة جالو، وعميد بلدة إجخرة، واعضاء منظمات مدنية، وإعلاميين، ونشطاء عن البلديات الثلاثة (جالو وأوجلة وإجخرة)، وممثلين عن أمن جالو.

تضمن المحور الأول التعريف باللجنة المركزية والتشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، ومهام وإختصاصات اللجنة، والغرض من جلسة الحوار،.

أما المحور الثاني فكان نقاش مجتمعي تبادل فيه الحضور أطراف الحديث، وأبدوا وجهات نظرهم، وتحدثوا عن تجربتهم السابقة وآرائهم حول الإنتخابات القادمة، كما تخلل هذه المرحلة توزيع نماذج إستطلاع رأي على الحضور.

بينما المحور الثالث والاخير، فكان مخصصاً للمنظمات المدنية (بجالو وأوجلة وإجخرة)، لتشكيل فرق عمل تنظم إستطلاعات رأي ميدانية تتبنى مستقبلاً جوانب التوعية والتثقيف، بالتعاون والتواصل مع اللجنة المركزية .