جلسة حوارية حول الاتفاق مع الوفاق بحضور 15 دبلوماسيا تركيا

تستعد جامعة يلدريم التركية والواقعة في العاصمة أنقرة لتنظيم جلسة حوارية غدا الخميس حول الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق والحكومة التركية بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة الحوارية سفير الوفاق لدى تركيا عبد الرزاق مختار عبد القادر وعدد من النواب المنقطعين، إضافة إلى 15 دبلوماسيا تركياً.

ويقضي الاتفاق التركي المبرم مع حكومة الوفاق بتقديم الدعم العسكري لمسلحي الوفاق وإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

ولاقى هذا الاتفاق تنديدا ورفضا كبيرين من دول الاتحاد الأوروبي ومصر واليونان وقبرص، فيما وُصف من قبل الحكومة المؤقتة ومجلس النواب بالخرق العلني للقانون والاتفاق السياسي.

وتسارعت مؤخرا وتيرة التحركات التركية المُدافِعة عن الاتفاق، تحت حجة الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق ومزاعم امتلاكها للأحقية الكاملة لتوقيع هكذا اتفاقيات.

ويصف مراقبون إقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الخطوة بـ”الفرصة الأخيرة” لضمان توسيع نفوذه في المنطقة، ووضع يد على ثروات المتوسط التي تتنازع عليها أنقرة منذ عقود مع دول أوروبية أخرى.

وفي سياق متصل، علمت 218 من مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن تركيا بدأت في التحشيد لإرسال مقاتلين من سوريا إلى ليبيا لصد تقدم الجيش الوطني نحو العاصمة، إلى جانب مسلحي الوفاق.

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