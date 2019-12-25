عمليات بركان الغضب تحذر من هذا الأمر

أهابت غرفة العمليات المشتركة لعملية بركان الغضب بكافة المُدونين والنُشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عدم نشر أو تداول أي أخبار أو صور أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف المركز في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية في موقع تويتر، إن نشر تداول المواقع والأفراد والتحركات والمعلومات قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطرا على حياة جنود الوفاق.

وتشهد محاور العاصمة طرابلس وخاصة محور صلاح الدين اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط عمليات كر وفر بين الطرفين .

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