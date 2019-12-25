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عمليات بركان الغضب تحذر من هذا الأمر

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أهابت غرفة العمليات المشتركة لعملية بركان الغضب بكافة المُدونين والنُشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عدم نشر أو تداول أي أخبار أو صور أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف المركز في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية في موقع تويتر، إن نشر تداول المواقع والأفراد والتحركات والمعلومات قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطرا على حياة جنود الوفاق.

وتشهد محاور العاصمة طرابلس وخاصة محور صلاح الدين اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط عمليات كر وفر بين الطرفين .

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المشهد

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تعليقات

  • بيحاولوا بقلدوا الجيش الوطنى فى بياناته ونسوا ان المليشيات متنافرة وتتحرك عشوائى لا تنسيق بينها ويمكن للجيش الوطنى ان يستغل ذلك فى جعلهم يضربون بعضهم البعض لو دخلت وحدات خاصة وقصفت مليشيات متجاورة وتنسحب وتتركهم يقصفوا بعضهم البعض خاصة مع تقارب المحاور فى قلب العاصمة

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  • من يملك سيطرة جوية يسيطر على المعركة بالكامل ويتقدم كما نرى تقدمات الجيش الوطنى الى حى الزهور والسيطرة على مبنى الجوازات معسكرات متقدمة وبعد انتهاء المهلة وسحق مصراطة سنجد المصاريت مشتتين بدلا من ان يقلق اهلهم فى مصراطة عليهم فى محاور طرابلس سيقلقوا هم على اسرهم فى مصراطة وسيعود العديد منهم ويترك طرابلس بعد المهلة ويتعرض للقصف فى الطريق

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  • ان شاء الله النصر قوات الجيش الوطني
    لي حكومه الوفاق
    الله اكبر الله اكبر الله اكبر
    سوف يهزمون اشر هزيمه

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    • على اساس ان الجيش يضرب فيهم من خلال معلومات الفيس احنا شوفنا فيديوات من الاقمار الصناعية لرصد فئام قوات المليشات
      واستهدافهم بشكل مباشر ودقيق

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