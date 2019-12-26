أبرز مستجدات الأوضاع الميدانية في طرابلس

أفادت قاعدة الوطية الجوية، أن المهلة التي أعلنت القيادة العامة على تمديدها لمسلحي مصراتة بالانسحاب من طرابلس وسرت، قد انتهت، عبر صفحتها على الفيسبوك: “انتهى الوقت عين الصقر 00 : 00”

وأشارت القاعدة، أن المهلة المحددة تنتهي مع الساعة 12 صباحا لهذا اليوم الخميس، وأنها تتابع الأحداث عن كثب، وستقوم بواجبها.

وعلى صعيد الأوضاع الميدانية، ما تزال الاستباكات المسلحة، بين وحدات الجيش والمجموعات المسلحة، في محور البل خلة الفرجان.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني سيطر بشكل كامل على عمارات حي الزهور في العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شعبة الإعلام الحربي، وحدات عسكرية بالكتيبة 166 مشاة، داخل حي الزهور في طرابلس، بعد معارك شرسة، انتهت بسيطرة الجيش على الموقع الجديد.

وذكرت منصات على مواقع التواصل، موالية لمعسكر الوفاق، إن منطقة صلاح الدين، تشهد اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة وتبادل لقدائف الهاون في محيط الجوازات.

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