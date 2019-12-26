الغرياني: تفاعل أردوغان مع ليبيا أفضل من الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2019

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، أهالي طرابلس بالنفير العام ليشمل كل من يقدر على حمل السلاح ، مؤكداً على أهمية تفعيل بيانات العلماء في استنفار الناس ودعم الجبهات، وتفعيل المقاطعة للدول المهاجمة.

وتابع: “إن الناس لم يأخذوا النفير على محمل الجد، وانصرفوا عن تأدية الواجب الشرعي، وعامة الناس في طرابلس منصرفون عن واقع الحرب”

وأضاف “الغرياني: ”أرى أن النفير الذي أعلنته حكومة الوفاق أعرج ونسبته كانت ضعيفة جدا وينبغي أن يكون النفير في كل بيت وسوق ومسجد وشارع ودكان”.

وهاجم الصادق الغرياني حكومة الوفاق، قائلا: “أفعالهم في مستوى متدن وضعيف، طالبناهم منذ 9 أشهر بحكومة حرب”، متساءلا: “لماذا لم تشتروا مرتزقة السودان وغيرها من الدول، لنكف شرهم عنا، حكومتنا مُفرطة، وزارة الأوقاف موقفها سلبي وكثير من المسساجد بعيدة عن المعركة وبعضها يدعو لحفتر، طرابلس مهددة بالاقتحام وكأن حكومة الوفاق في فسحة”.

وفي سياق آخر، أشاد المفتي المعزول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: “نشاط الرئيس التركي في تفاعله مع الملف الليبي أقوى من حكومة الوفاق، فلماذا لا يتحرك المسؤلون؟