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الغرياني: تفاعل أردوغان مع ليبيا أفضل من الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2019

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، أهالي طرابلس بالنفير العام ليشمل كل من يقدر على حمل السلاح ، مؤكداً على أهمية تفعيل بيانات العلماء في استنفار الناس ودعم الجبهات، وتفعيل المقاطعة للدول المهاجمة.

وتابع: “إن الناس لم يأخذوا النفير على محمل الجد، وانصرفوا عن تأدية الواجب الشرعي، وعامة الناس في طرابلس منصرفون عن واقع الحرب”

وأضاف “الغرياني: ”أرى أن النفير الذي أعلنته حكومة الوفاق أعرج ونسبته كانت ضعيفة جدا وينبغي أن يكون النفير في كل بيت وسوق ومسجد وشارع ودكان”.

وهاجم الصادق الغرياني حكومة الوفاق، قائلا: “أفعالهم في مستوى متدن وضعيف، طالبناهم منذ 9 أشهر بحكومة حرب”، متساءلا: “لماذا لم تشتروا مرتزقة السودان وغيرها من الدول، لنكف شرهم عنا، حكومتنا مُفرطة،  وزارة الأوقاف موقفها سلبي وكثير من المسساجد بعيدة عن المعركة وبعضها يدعو لحفتر، طرابلس مهددة بالاقتحام وكأن حكومة الوفاق في فسحة”. 

وفي سياق آخر، أشاد المفتي المعزول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: “نشاط الرئيس التركي في تفاعله مع الملف الليبي أقوى من حكومة الوفاق، فلماذا لا يتحرك المسؤلون؟

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المخطط الإخوانى الإيرانى أكبر مما يتصوره العقل وتفكير البسطاء من العامة أو حتى المتعلمين أو المثقفين منهم فالمخطط هو مخطط رهيب بمعنى الكلمة ، فعلاقة الإخوان بإيران ترجع الى لقاءات جمعت ين الطرفين منذ الثلاثينيات في القرن الماضي. لقاءات الإخوان وقيادات إيران لم تكن حديثة أو عابرة، بل كانت قديمة ومتجذرة واستراتيجية، وينظر لها الطرفان نظرة خاصة تحكمها اعتبارات المصالح، وتوازنات القوى، وتبادل المنافع والمكاسب، فالتنسيق بين الإخوان والإيرانيين ظل متواصلا حتى العام 1979 عندما قامت الثورة الإيرانية وكما جاء على لسان ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان ، وذهب وفد من جماعة الإخوان وطلبوا من الخميني أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين، وأنهم يستطيعون أن يجمعوا له البيعة من فروع الجماعة في العالم، لكن الخميني قال لهم إنها خطوة متعجلة، وطلب منهم الانتظار لحين إعلان الدستور الإيراني الجديد ، و يرى الخميني أن إعلان نفسه خليفة المسلمين قد يلقى معارضة من المسلمين السنة، لذا كان الهدف هو ضم عدد من الدول السنية تحت قيادة إيران، حتى يتنسى له إعلان تلك الخطوة لاحقا، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب تم إنشاء حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن والأحزاب الموالية لإيران في العراق وإثارة النعرات الطائفية في الدول الأخرى، ومقابل ذلك ساندت إيران جماعة الإخوان في مصر وليبيا وتونس والسودان وغيرها لتقاسم النفوذ والسيطرة فيما بينهما ، ويتسأل الخرباوي وبعض زملائه من الإخوان هذين السؤلين اللذينِ بحث عن إجابة لهما وهما، ما سر حماس الجماعة وقياداتها للثورة الإيرانية؟ وما سر تمسك قادة الإخوان بالتواصل مع الإيرانيين؟ وزاد من الشغف بالبحث عن إجابة هذين السؤالين، بيان النعي الذي أصدره محمد حامد أبو النصر مرشد الإخوان الأسبق عند وفاة الخميني في العام 1989، حيث قال فيه إن الإخوان المسلمين يحتسبون عند الله فقيد الإسلام الإمام الخميني القائد الذى فجّر الثورة ضد الطغاة”، وزاد فيه كلمات مؤثرة جعلتنا نبكي، ويضيف ثروت الخرباوي: إنه وزملاءه عندما جلسوا مع المرشد، تهرب من الإجابة وراوغ، لكنه في النهاية أجاب حيث بدأ بسؤال الشباب عن من يرغب منهم في الذهاب لدورة المياه، ولما ذهب أحدهم قال له سوف أجيب عن السؤال بعد عودتك، وفور عودته قال له هل تعرف علاقتنا بإيران مثل ماذا؟ مردفاً بالقول مثل علاقتك بالمرحاض الذي دخلته وخرجت منه الآن، فنحن نحتاجه رغم أنه مكان كريه ومنفر ، ولقاء جمع خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية مع صحيفة بريطانية وسئل عن سر علاقة نظام الملالي بالإخوان رغم اختلاف المذاهب فأجاب خامنئي قائلا نحن نؤمن بزواج المتعة … فالعلاقة بين الإخوان وإيران وكما جاء على لسان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ومرشد الإخوان تتلخص في أنها قضاء حاجة عند الإخوان وزواج متعة عند الملالي… وأن جماعة الإخوان أسست فرعاً لها في إيران ويعمل تحت غطاء رسمي وبمباركة الحكومة الإيرانية وهي جماعة الإصلاح والدعوة ويقودها عبد الرحمن بيراني مرشد الإخوان هناك والجماعة، بل أكثر من ذلك هناك ساحة كبيرة وميدان كبير في إيران باسم “حسن البنا”، يشار إلى أنه قبل وعقب ثورة مصر في يناير عام 2011 كان هناك تنسيق ولقاءات تمت في تركيا بين بعض قادة الإخوان وقيادات إيرانية، ومن خلالها تم الاتفاق على دعم الثورة المصرية والجماعة للوصول لحكم مصر، وإنشاء حرس ثوري للجماعة يكون بديلا لجهاز الشرطة المصري… وكما جاء على لسان ثروت الخرباوي إن جماعة الإخوان تتعامل على أنها دولة أو إمبراطورية وهذه الإمبراطورية، يجب أن تقوم وتقوى، لأن فكرتهم الرئيسية هي تكوين إمبراطورية إسلامية ويكونون هم على رأس العالم الإسلامي كله، وهو تفكير توسعي يحاول ضم أكبر عدد من الدول تحت سيطرته وسلطته.
    وأن عقيدة الإخوان هي تفتيت الدول ليسهل ابتلاعها وضمها لإمبراطورية كبيرة، روج لذلك مصطفى مشهور المرشد الأسبق لجماعة الإخوان و له مقولة شهيرة هي ” تفتيت الأوطان لتجميع الإمبراطورية”… وهذا هو ما يسعى اليهِ أوردغان وقيس سعيد والغنوشى وخالد المشرى والصادق الغريانى وغيرهم من المنضوين تحت هذا الفكر…

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