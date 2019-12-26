صحة المؤقتة تتفقد سير العمل بالمستشفي الليبي الطبي بنغازي

قام مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف نوري محمود الفسي، بجولة تفتيشية على المستشفي الليبي الطبي بنغازي، في إطار تنظيم عمل المصحات الإيوائية الخاصة، رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسي العمامي.

واطلع الفسي خلال الزيارة على إذن المزاولة وإجراءات مكافحة العدوي والسلامة المهنية، كما تفقد غرف العمليات والتعقيم ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد مدير إدارة القطاع الخاص، أنه تم من خلال الجولة الميدانية والتفتيش تقييم جودة الآداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع، ومتابعة الإجراءات الإدارية والوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة ومعدات الطبية الأطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة.

وأضاف الفسي في حديثه، تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل بالمصحات الإيوائية الخاصة.

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