سعيّد وأردوغان يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا بأقرب وقت ممكن

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الملف الليبي، ومبادرة تونس للسلام، لأجل إنهاء الأزمة والعمل على استقرار ليبيا.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن زيارة الرئيس التركي لتونس العاصمة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث الملفات المشتركة، وتحديدا الملف الليبي.

وأشارت الرئاسة في تونس، أن سعيّد وأردوغان، بحثا سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

من جهته، صرّح أردوغان، أن استقرار ليبيا يعتبر مهما لاستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها تونس، لكونها تلعب دورا هاما في استتباب الأمن في ليبيا.

وأوضحت وكالة الأناضول التركية، أن الرئيس التركي، رافق معه خلال زيارته إلى تونس، وفدا رفيع المستوى، من وزيري الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان.

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