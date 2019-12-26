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“مكافحة بنغازي” يُغلق “مصنع للرخام” يقوم بصنع الحلويات والمثلجات

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، خلال حملته التفتيشية، أن مصنع للرخام بمنطقة السيدة عائشة، يقوم بصنع الحلويات والمثلجات والخبز الشامي، واصفا إياه بالعمل الكارثي والخارج عن القانون بكل المقاييس.

وأوضح الجهاز، أنه تلقّى معلومات عن مصنع للرخام، يزاول أعمال ليست من إختصاصه، وبعد التحري والتدقيق أعطيت التعليمات بمداهمة المصنع، الذي وُجد داخله معدات لصنع المثلجات و العصائر وحلوى الحلقوم وفرن للخبز الشامي، دون تصريحات أو إذن قانوني للعمل بهذا المجال.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن المصنع لا يحمل أي معايير صحية ويعمل بمواد فاسدة ولا تصلح للأكل، وقوالب للشوكلاطه الخام ليست بالخام بل هي سائلة وتتم إعادة تجفيفها، إضافة إلى عدم الاهتمام الصحي بالمخازن وسوء التهوية، ما أدى إلى تواجد الفئران بشكل كبير.

وأكد الجهاز، أن عناصره ألقت القبض على عدد من العمالة السودانية بالمصنع والذين يعملون دون أوراق ثبوتية رسمية أو شهادات صحية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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