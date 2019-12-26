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“عمل الوفاق” تناقش خطط وتدريب وبرامج العام الجديد

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين، التحضيرات الخاصة بتنفيذ خطط الوزارة للعام 2020، في اجتماع حضره وكلاء الوزارة على عكاشة وخالد الشرع.

وتركز الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة العمل بطرابلس، مناقشة الخطة التدريبية المزمع إطلاقها بداية العام الجديد، والتي تتضمن برامج تدريبية في المسار الإداري والمسار المهني والحرفي.

وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تضمنها الخطة، بناءا على متطلبات الاستراتيجية الوطنية بالنسبة للباحثين عن العمل، احتياجات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية.

وتميزت خطة التدريب للعام 2020 التخطيط للرفع من كفاءة مهارة العاملين في الوزارة، مع التركيز على دور المفتشين العماليين والوظيفيين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يلعن ابو حكومة خنازير الفرقاطه المخانب العملاء الشواذ الخونه و يلعن برامجهم. ثمانية سنوات سرقه و نهب و قتل و اجرام. و يجوا اليوم و يكذبوا علي الناس. طززززز في عمل الوفاق و كل تيس يتبع الوفاق و خاصة العرص السراج

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