“عمل الوفاق” تناقش خطط وتدريب وبرامج العام الجديد

ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين، التحضيرات الخاصة بتنفيذ خطط الوزارة للعام 2020، في اجتماع حضره وكلاء الوزارة على عكاشة وخالد الشرع.

وتركز الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة العمل بطرابلس، مناقشة الخطة التدريبية المزمع إطلاقها بداية العام الجديد، والتي تتضمن برامج تدريبية في المسار الإداري والمسار المهني والحرفي.

وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تضمنها الخطة، بناءا على متطلبات الاستراتيجية الوطنية بالنسبة للباحثين عن العمل، احتياجات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية.

وتميزت خطة التدريب للعام 2020 التخطيط للرفع من كفاءة مهارة العاملين في الوزارة، مع التركيز على دور المفتشين العماليين والوظيفيين.

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