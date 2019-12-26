«عمل الوفاق» تطلق خطة تدريبية للباحثين عن وظائف مطلع 2020

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق إطلاق خطة تدريبية مطلع العام المقبل، والتي تتضمن برامج في المسار الإداري والمهني والحرف.

وتتضمن الخطة برامج تدريبية تتسق مع المتطلبات الاستراتيجية بالنسبة للباحثين عن العمل، واحتياجات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعقد وزير العمل المهدي الأمين اجتماعا لمناقشة التحضيرات الخاصة بتنفيذ خطط الوزارة للعام 2020، في اجتماع حضره وكلاء الوزارة على عكاشة وخالد الشرع.

وستركز خطة التدريب للعام 2020 الخاصة بالتخطيط على رفع كفاءة العاملين في الوزارة، مع التركيز على دور المفتشين العماليين والوظيفيين.

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