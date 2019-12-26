حادث اصطدام يُخرج طائرة الخطوط الليبية عن الخدمة

أعلن مطار معيتيقة عن حدوث تأخير في رحلة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار اسطنبول بسبب تعرض الطائرة إلى حادث مفاجئ.

وذكرت إدارة المطار أن إحدى سيارات المناولة المتواجدة داخل المطار اصطدمت بطائرة الخطوط الجوية الليبية، ما تسبب في أعطال للطائرة وخروجها عن الخدمة.

ولم تُشر الإدارة إلى طبيعة الأعطال التي تعرضت لها الطائرة نتيجة الحادث، فيما أكدت أنها ستخضع للصيانة العاجلة لإصلاح الأضرار.

ونقلت إدارة معيتيقة عن شركة الخطوط الليبية مطالبتها للمسافرين المعنيين بالبقاء في منازلهم إلى حين تواصل الجهات المعنية معهم بشأن الموعد الجديد لرحلتهم.

يُشار إلى أن مصلحة الطيران قد أعلنت منذ أكثر من أسبوعين استئناف جميع شركات الطيران المحلية عملها في مطار معيتيقة وعودة الرحلات إليه بشكل طبيعي وانسيابي بعد أن تمت صيانة معظم مرافقه.

وجاء استئناف الرحلات في “معيتيقة” بعد أشهر من معاناة عاشها المسافرون إثر تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة بعد أن شهد “معيتيقة” إغلاقات متكررة على مدار السنوات السابقة وازدادت حدتها الأشهر الماضية نتيجة للهجمات التي طالت عددا من مرافقه وهددت بشكل كبير حياة المسافرين والعاملين فيه.

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