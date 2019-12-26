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محذرًا من تكرار المشهد السوري .. عضو بالاستشاري : الوفاق ستطالب من تركيا سلاح وليست قوات على الأرض

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، إن استمرار التوترات والاشتباكات في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى تكرار المشهد السوري مشيرًا إلى أن التدخل التركي جاء بقرار من حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، في إطار الشرعية، على حد قوله.

كرموس أضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية”، التدخلات الأخرى في ليبيا تخالف الشرعية القانونية، كما أن التطورات الحاصلة غيرت وجه الصراع، خاصة بعد توقيع الاتفاقية بين تركيا والوفاق، فالصراع الدولي سيتزايد الفترة المقبلة”.

وأكد أن حكومة الوفاق لم تطلب التدخل العسكري من تركيا، نظرًا لعدم حاجتها للقوات، لافتًا إلى أنها في حاجة إلى سلاح نوعي فقط.

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان، أعلن استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدًا تركيًا بغزو الأراضي الليبية.

ومن جهته، عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق اجتماعًا استثنائيًا، قبل أيام، تم خلاله الموافقة بالإجماع خلال الجلسة، على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة تركيا الموقعة في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن السراج وجه رسائل لرؤساء خمس دول، هي؛ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

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  • اخوانى غبى يتنفس الكذب فالجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر مكلف من نواب الشعب الليبى وباعتراف السراج وباشاغا وسيالة بذلك اما السراج فمغتصب السلطة ولا شرعية له حتى طبقا لاتفاق الصخيرات الذى يلزمه بان يكون القرار بالتوافق وبعد انسحاب نصف الاعضاء من الرئاسى سقط التوافق وبعدم حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب لا شرعية لها وهل يوجد رئيس فى العالم لا يؤدى قسم دستورى ومرفوض من نواب الشعب مرتين فما الفرق بينه وبين القذافى على الاقل القذافى طرد المحتل بينما السراج يدعوا الاحتلال لمحاربة الجيش الوطنى تحول لخلايا سرطانية مدمرة للوطن والنصر قادم وانت وامثالك ستزفوا فى شوارع طرابلس بملابس نساوين هانت كلها سويعات ويتم القبض عليك من قفاك ياحمار

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