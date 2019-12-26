محذرًا من تكرار المشهد السوري .. عضو بالاستشاري : الوفاق ستطالب من تركيا سلاح وليست قوات على الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، إن استمرار التوترات والاشتباكات في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى تكرار المشهد السوري مشيرًا إلى أن التدخل التركي جاء بقرار من حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، في إطار الشرعية، على حد قوله.

كرموس أضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية”، التدخلات الأخرى في ليبيا تخالف الشرعية القانونية، كما أن التطورات الحاصلة غيرت وجه الصراع، خاصة بعد توقيع الاتفاقية بين تركيا والوفاق، فالصراع الدولي سيتزايد الفترة المقبلة”.

وأكد أن حكومة الوفاق لم تطلب التدخل العسكري من تركيا، نظرًا لعدم حاجتها للقوات، لافتًا إلى أنها في حاجة إلى سلاح نوعي فقط.

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان، أعلن استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدًا تركيًا بغزو الأراضي الليبية.

ومن جهته، عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق اجتماعًا استثنائيًا، قبل أيام، تم خلاله الموافقة بالإجماع خلال الجلسة، على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة تركيا الموقعة في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن السراج وجه رسائل لرؤساء خمس دول، هي؛ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

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