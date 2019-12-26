النواب يلجأ إلى القضاء لوقف اتفاقية الوفاق وتركيا

صعّد مجلس النواب من موقفه الرافض للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، حيث أعلن لجوئه إلى القضاء استكمالا للحراك السياسي والقانوني الذي بدأه المجلس حيال الاتفاقية.

وأوضح المجلس في بيان له أن الإدارة القانونية التابعة له قد قامت بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية التي وصفها بـ”الباطلة”.

وأُحيلت المذكرة إلى إدارة القضايا لرفع قضية أمام القضاء المختص لتقرير انعدام بنود الاتفاقية المعنية بالتعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، وإيقاف تنفيذها.

وسبق أن وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاتفاقية بأنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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