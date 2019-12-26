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النواب يلجأ إلى القضاء لوقف اتفاقية الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعّد مجلس النواب من موقفه الرافض للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، حيث أعلن لجوئه إلى القضاء استكمالا للحراك السياسي والقانوني الذي بدأه المجلس حيال الاتفاقية.

وأوضح المجلس في بيان له أن الإدارة القانونية التابعة له قد قامت بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية التي وصفها بـ”الباطلة”.

وأُحيلت المذكرة إلى إدارة القضايا لرفع قضية أمام القضاء المختص لتقرير انعدام بنود الاتفاقية المعنية بالتعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، وإيقاف تنفيذها.

وسبق أن وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاتفاقية بأنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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