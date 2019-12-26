“الحزام الناري”.. حدث فلكي نادر تشهده بلدان مُحدّدة

تشهد سماء بعض مناطق العالم، الخميس، ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس والذي يُعرف بـ”حلقة النار”، وهو آخر حدث فلكي ستشهده الكرة الأرضية عام 2019.

وذكر “المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء” أن الكسوف لن يُرى بالعين المجردة في ليبيا، فيما سيتمكن سكان شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا من متابعته.

وأشار المركز إلى أن “الكسوف الحلقي للشمس ظاهرة فلكية نادرة تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس بقليل، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة”.

وسيغطى القمر قرابة 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وسيستمر هذا الحدث الفلكي لمدة قد تزيد قليلاً عن الـ 5 ساعات.

وحذر المركز من أن “النظر المستمر والمباشر نحو الشمس وقت الكسوف من دون وسائل آمنة، قد يسبب العمى المؤقت أو الدائم”.

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