كرموس: استمرار التوترات والاشتباكات بالبلاد ستؤدي إلى تكرار المشهد السوري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن استمرار التوترات والاشتباكات يمكن أن يؤدي إلى تكرار المشهد السوري.

كرموس أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء إلى أن التدخل التركي جاء بقرار من حكومة الوفاق في إطار ما وصفها بـ” الشرعية ” فيما تخالف التدخلات الأخرى الشرعية القانونية على حد زعمه.

ويرى أن التطورات الحاصلة غيرت وجه الصراع خاصة بعد توقيع الاتفاقية بين تركيا والوفاق وأن الصراع الدولي سيتزايد الفترة المقبلة.

كما رجح عدم طلب الوفاق التدخل العسكري من تركيا نظرا لعدم حاجته للقوات وأنه في حاجة إلى سلاح نوعي فقط بحسب قوله.

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