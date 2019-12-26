السفير الجزائري يؤكد رفض بلاده لمحاولات تقسيم ليبيا

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، أمس الأربعاء، مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الحجازي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ومن جانبه أكد السفير الجزائري، وقوف بلاده ضد أي تدخلات خارجية في ليبيا وضد الفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون وأكد كذلك رفض بلاده لأي محاولة لتقسيم ليبيا.

كما أعرب السفير الجزائري عن أمله في أن يكون الحل في ليبيا يأتي من الليبيين أنفسهم وأن تتم التسوية السياسية بدون المليشيات والارهابيين نحو استعادة الأمن والاستقرار واستعادة الدولة الليبية.