أردوغان يتهم دول أوروبية بدعم المشير حفتر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

– دول أوروبية تدعم المشير خليفة حفتر

– تحدثنا في تونس عن العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس إضافة إلى الملف الليبي بتفاصيله

– سنعرض على البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا