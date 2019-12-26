أردوغان يتهم دول أوروبية بدعم المشير حفتر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
– دول أوروبية تدعم المشير خليفة حفتر
– تحدثنا في تونس عن العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس إضافة إلى الملف الليبي بتفاصيله
– سنعرض على البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
– دول أوروبية تدعم المشير خليفة حفتر
– تحدثنا في تونس عن العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس إضافة إلى الملف الليبي بتفاصيله
– سنعرض على البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان هزموا فى الداخل والخارج فهو وش فقر وربنا غضبان عليه ففى مصر والسودان وين الخوان فى خبر كان وفى ادلب الان سحق ودعك وتشريد لمن باع لهم الاوهام والجيش الحر بيفر امام قوات الاسد .اردوغان اشبه بتاجر مخدرات يبيع السموم لعملائه ليقضى عليهم فى النهاية وضحايا هذا المجرم ملايين المشردين والاف القتل ونهايته ستكون على الطريقة الرومانية سحل فى الشارع مع زوجته
باهي
السعودية والامارات والاردن ومصر تدعم حفتر
وروسيا وأمريكيا تدعم حفتر
الاتحاد الأروبي يدعم حفتر
باهي ، شن معنى الاعتراف بالسراج دوليا إذا كان هادوما كلهم مع حفتر؟
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