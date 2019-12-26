سفير الجزائر لدى ليبيا يؤكد للحويج وقوف بلاده ضد أي تدخلات خارجية في ليبيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج أمس في تونس مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الحجازي تطوير العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها .

وحسب خارجية المؤقتة فقد أكد الحجازي وقوف بلاده ضد أي تدخلات خارجية في ليبيا وضد الفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، مؤكدا رفض الجزائر لأي محاولة لتقسيم ليبيا، مبديا أمله في أن يأتي الحل في ليبيا من الليبيين أنفسهم، وأن تتم التسوية السياسية من دون الميليشيات والإرهابيين نحو استعادة الأمن والاستقرار واستعادة الدولة الليبية.

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