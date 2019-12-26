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أردوغان: سندعم حكومة الوفاق بكل الوسائل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دخول الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق حيز التنفيذ.

وقال أردوغان، بحسب ما نقلت عنه قناة “تي آر تي” التركية “إن أنقرة تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلبا لإرسال قوات إلى ليبيا، وسنفعل ذلك، وفي الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا”، مؤكدا على أن أنقرة ستدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل. 

وفيما يتعلق بقائه أمس الأربعاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال أردوغان: “ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها، ووصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها”، مشيرا إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الحمد لله ان كل من دعمتهم تم دعكهم وسحقهم فى كل مكان وين الخوان فى مصر والسودان مرسى مات واندفن والمرشد ذليل حقير فى سجن ترى وفى ادلب 250 الف لاجئ سورى فى عز البرد على الحدود التركية فكيف للمصاريت على بعد الاف الاميال سيسحقوا ويدعكوا كالعادة وانبح براحتك

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  • اردوغان اشبه بتاجر مخدرات يبيع السموم لعملائه ليقضى عليهم فى النهاية وضحايا هذا المجرم ملايين المشردين والاف القتل ونهايته ستكون على الطريقة الرومانية سحل فى الشارع مع زوجته

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