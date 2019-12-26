الجريدة الرسمية التركية تنشر قرار المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني مع «الوفاق»

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين أنقرة وحكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي في مجال التعاون الأمني، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وذكرت «الأناضول» أن المذكرة تشمل «دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين».

وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة «تنص على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات،و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها، كما تشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين».

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وحسب الوكالة، فأن المذكرة تسمح للطرفين «المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري وفي التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي».

وارتفعت وتيرة الجدل منذ توقيع حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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