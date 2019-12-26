السيسي يطالب بوضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وقال السيسي، في تصريحات صحافية، إن مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد، مشيرا إلى أن هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وأوضح السيسي، أن اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور، مشددا على أن الاستقرار الشامل في مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر ولكن لاستقرار المنطقة بالكامل، وأن الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر.