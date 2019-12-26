هيكلة المؤسسات وتعديل الرئاسي .. صحيفة تكشف خطة البعثة الأممية لمؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر سياسية ليبية، أن خطة البعثة الأممية، بشأن مؤتمر برلين لحل الأزمة في البلاد، ترتكز على عدة مسارات؛ أبرزها السياسي والعسكري، والتي تهدف في مجملها إلى ضرورة توحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية في ليبيا.

المصادر قالت، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، إن المسار السياسي يسعى لهيكلة المؤسسات التنفيذية في ليبيا، بالتزامن مع جهود لتوحيد المؤسسات الوطنية، فضلاً عن تعديل المجلس الرئاسي، بحيث يصبح رئيسا ونائبين، وتعيين رئيس وزراء جديد ونائبين له، ويتم اعتماد الحكومة من مجلس النواب، خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال فشل المجلس في تمريرها فيتم اعتمادها تلقائيا.

وأوضحت أن خطة البعثة الأممية تسعى لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، قبل انعقاد مؤتمر برلين، وإجراء عملية تدقيق من قبل مؤسسات دولية حول إنفاقات المصرف المركزي في البلاد، مؤكدة أن المسار الأمني يسعى لوقف جميع الأعمال العدائية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكدت أن الخلافات الجارية حول تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بصيغة (5+5)، من عناصر بالجيش والشرطة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يتأسس عمل اللجنة على محادثات القاهرة، لتوحيد العسكريين الليبيين والوثائق الصادرة عنها.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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