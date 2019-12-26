مستنكرًا تقرير البعثة بحق المدينة .. مجلس مشايخ ترهونة: المدينة انحازت للجيش الليبي منذ 2011

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مجلس مشايخ ترهونة، إنه على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي نشر السبت الماضي، مشيرًا إلى أن البعثة زعمت الاستناد فيه على معلومات واردة من ترهونة تفيد بوجود انتهاكات للمدنيين.

المجلس أضاف، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، “إننا في مجلس مشايخ ترهونة ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها ما تسمى ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ورد المجلس على تقرير البعثة ومن في حكمهم بأن مهمة البعثة هي لدعم جهود السلام والبحث عن آلية عملية لمساعدة الليبيين على بناء دولتهم المؤسسة على قواعدها الصحيحة والسليمة من ركائز عسكرية وشرطية وأجسام سياسية تمثل الليبيين جميعًا، لكن ما نراه من ممارسات للبعثة لا يستقيم مع مهمتها المُعلنة والمعروفة لدى الأوساط الدولية”.

وواصل: “إن قبائل ترهونة ليست في حاجة إلى أن ترصد البعثة أو تسجل بعض الانتهاكات، لأن أفظع وأشنع وأكبر انتهاك لحقوق الإنسان هو دعم المليشيات والانحياز لها، والادعاء بأنها طرف أساسي في الحوار والحل في ليبيا”.

وأردف: “ترهونة قالت كلمة الفصل في هذا الأمر منذ سنة 2011م عندما انحازت للقوات المسلحة، وفي عام 2016م صاغت ميثاق الشرف الاجتماعي الذي تم فيه رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من تسول له نفسه المساس بأمن ترهونة واستقرارها .

وأكمل: “البعثة التي ترى المشهد في ليبيا بنظارات ملونة فات عليهم أن يسجلوا وجود الدواعش والإرهابيين الذين حاولوا أن يعبثوا بأمن ترهونة، بسبب اصطفاف قبائل ترهونة مع القوات المسلحة، طوق النجاة لليبيين جميعًا، والحل الوحيد لاستئصال ورم المليشيات المؤدلجة في ليبيا” .

وبين مجلس مشايخ ترهونة أن ما تعرضت له ترهونة من هجوم يوم الجمعة الماضي كان يقوده إرهابيو درنة وشورى بنغازي ومعسكر الإخوان في ليبيا، وقد روعوا الآمنين وأرهبوهم، واعتدوا على بيوتهم وقتلوهم، وقد قامت قبائل ترهونة بدعم شبابها وقوات الجيش بصد الهجوم والقضاء على عدد كبير منهم، وتم نقلهم لمستشفى مسلاتة، كل هذا حصل وما تسمى ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تره، لأنها في الواقع لا تريد أن تره”.

واختتمت: “إننا في ترهونة نحترم القانون ونعمل من خلال دعمنا للقوات المسلحة على بناء دولة ذات سيادة، ونرى أن أمن ترهونة من أمن ليبيا وهو أمر لا تهاون فيه مع كائن من كان، وأن أي مساس بأي فرد من أبناء ترهونة المخلصين هو مساس بكل قبائل ترهونة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أدانت تعريض حياة المزيد من المدنيين للخطر، في إشارة المواجهات التي وقعت بالمدينة، ضمن تصاعد العمليات العسكرية، في إطار الحرب الدائرة بالعاصمة طرابلس.

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