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أردوغان يعلن أن برلمان بلاده سيصوت مطلع 2020 على مذكرة لإرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

سيدرس البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني مذكرة تنص على السماح بإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهة القوات الموالية لرجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، وفقا لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، مضيفا أن قراره جاء “تلبية لدعوة الحكومة الليبية الشرعية”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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