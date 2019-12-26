أردوغان يعلن أن برلمان بلاده سيصوت مطلع 2020 على مذكرة لإرسال قوات إلى ليبيا

سيدرس البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني مذكرة تنص على السماح بإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهة القوات الموالية لرجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، وفقا لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، مضيفا أن قراره جاء “تلبية لدعوة الحكومة الليبية الشرعية”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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