بشأن تدخلات تركيا.. أبو الغيط: إعادة التموضع الأميركي بالمنطقة يُغري قوى إقليمية بتجاوز الخطوط الحمراء

ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن النظام الدولي يمر بمرحلة تحول عميق على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى واحتمالات التنافس أو الصراع بينها.

أبو الغيط أشار في محاضرة ألقاها أمس الأربعاء أمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الانسحاب الأميركي من القيادة العالمية يؤدي إلى كثير من الاضطراب في عدد من الأقاليم.

ولفت إلى أن إعادة التموضع الأميركي في المنطقة يُغري قوى إقليمية معينة بتجاوز الخطوط الحمر على نحو غير مسبوق بقدر من الاجتراء الذي يلامس حد البلطجة، مشيراً إلى تدخلات تركيا في سوريا ثم مؤخراً في ليبيا.

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