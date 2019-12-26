روسيا تعلن رفضها لأي تدخل في ليبيا

أعلنت موسكو أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد، وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل لحل

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما بما في ذلك قلقنا”، مشيرا إلى أن “روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك”.

وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: “نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل لتسوية، لكن نرحب بأي محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة”.

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