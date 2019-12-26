تعرف على رسالة قرين صالح إلى أردوغان

وجه السفير الليبي السابق قرين صالح، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصفه فيها بـ “المريض السياسي”.

وقال صالح، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يكشف اردوغان عن مرضه السياسي بتصريحاته اثناء زيارته المفاجئة لتونس عن الأزمة الليبية التي كانت تركيا أحد الدول التي قامت بغزو ليبيا عام 2011. مع الحلف الصليبي الناتو. ليبيا يا اردغان ليست قطر يمكنك أن تغزوها في يوم واحد .. ليبيا قاومت حلف الناتو اثنان واربعون دولة ولم تخضع فلن تعجز عن مقاومة تركيا الرجل المريض أحضر جيل الغضب الذي بناه معمر القذافي في أرض ليبيا الواسعة هم يقاومون تحت قيادة معمر القذافي حتى لو لم يسمعوا صوته”.