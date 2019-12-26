“ذا هيل” الأمريكية: أميركا أدارت ظهرها لتركيا

نشرت صحيفة “ذا هيل “The hill الأميركية تقريراً تطرقت خلاله إلى الصفعة الأمريكية التي تلقتها تركيا عندما صادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2020، والذي تضمن بنداً يقضي برفع حظر السلاح عن قبرص بعد أن فُرِض عليها لعقود طويلة.

وتضمن المشروع الذي أقره الكونغرس الأمريكي قانوناً بشأن التعاون في مجال الطاقة والأمن لشرق المتوسط بين الولايات المتحدة مع قبرص، واليونان، وإسرائيل، ما يعني تقوية العلاقات مع الأطراف المتضررة من الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن بهذه الخطوة قد “أدارت ظهرها” لأنقرة واختارت المواجهة في المتوسط، عبر دعم حلفائها للوقوف ضد الطموحات التركية في المنطقة.

ونقلت “ذا هيل” عن السيناتور، ماركو روبيو، قوله أن “واشنطن قدمت مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين عبر رفع حظر الأسلحة عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية اللازمة لليونان”.

ومن جانبه، رأى السيناتور، بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ عن لجنة العلاقات الخارجية، إن “التشريع يمثل فجر يوم جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط”، فيما وصف النائب جوس بيليراكيس هذا التقارب الأمريكي مع الدُول المتضررة من “التطاول التركي” الأخيرة بـ”الشراكة التي جاءت في الوقت المناسب”.

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