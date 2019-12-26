الجيش السوداني: لاصلة لنا بالمرتزقة في ليبيا

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نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، صلة بلاده بالمرتزقة السودانيين في ليبيا.

وأكد في تصريحات إعلامية عدم وجود أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الجيش تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مشددا على أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.

وقال إن “الارتزاق ليس له بلد معين، وأنه أصبح مهنة وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء”، داعيا الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها، مشيرا إلى أن تفسير ذلك يرجع إلى السلطات الليبية.

وأشار الحسن إلى إن “الجنسيات في تلك المنطقة تتشابه في ملامحها، وقد لا يكون هؤلاء المرتزقة سودانيين”، مضيفا أن “الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح حاليا بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حاليا”.