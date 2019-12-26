أردوغان يُعلن موعد “تفويض إرسال جنود إلى ليبيا”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستتحصل على تفويض رسمي من البرلمان في الـ8 -9 من يناير المُقبل لإرسال جنود إلى ليبيا، للقتال بجانب مُسلحي الوفاق.

واتهم أردوغان دولاً أوروبية وعربية –لم يُسمّها- بدعم القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مؤكداً أنه سيُقدّم جميع أشكال الدعم اللازم لمُسلحي الوفاق لصد تقدّم قوات الجيش باتجاه طرابلس.

وأكد الرئيس التركي أن توصل لاتفاق مع نظيره التونسي لإقامة تعاون بهدف تقديم الدعم السياسي لحكومة الوفاق، وذلك عقب زيارته إلى تونس، أمس، واجتماعه مع الرئيس قيس سعيّد.

وعبّر أردوغان عن إصراره على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا مطلع العام القادم برعاية الأمم المتحدة.

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