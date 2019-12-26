حركة مشروع تونس تحذر من استعمال تونس منصة لتركيا في أي عمل ضد ليبيا

استنكر حزب حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان المفاجئة إلى تونس.

وقال الحزب في بيان له إن هذه الزيارة واللقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا وحكومة الوفاق الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية .

الحركة دعت رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، مشددة على ضرورة دعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورؤساء مصر واليونان لزيارة تونس لكي يكون الموقف التونسي معتدلا ومحايدا، محذرة من استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا تجاه ليبيا.

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