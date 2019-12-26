باشاغا: لدينا حلف مع تركيا والجزائر وتونس.. وسنطلب دعم أنقرة ضد «المرتزقة»

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن ليبيا لديها حكومة شرعية معترف بها دوليا، وهي الممثل الوحيد في المجتمع الدولي، متابعا: «لدينا حلف مع تونس والجزائر وتركيا يخدم شعوبنا ويدعم استقرار منطقة شمال أفريقيا لأنها مستهدفة، فإذا سقطت طرابلس، سقطت تونس العاصمة والجزائر»، ونوه بأن التحالف «يحقق المنفعة لبلداننا ولا يمثل تهديدا لبلدان أخرى».

وأضاف باشاغا، في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الخميس، أن قوات القيادة العامة «تستعين بمقاتلين أجانب»، مكملا: «شركة فاغنر الروسية أرسلت مقاتلين محترفين إلى طرابلس، وتم استقدام قوات كبيرة من المعارضة السودانية والتشادية.. حفتر قدم قواعد للمقاتلين الأجانب، ولنا الحق في الدفاع عن أهلنا وطرابلس، وسنتقدم بطلب رسمي إلى تركيا بدعمنا عسكريا حتى نواجه شبح قوات المرتزقة، وسيكون الدعم موجه المقاتلين الأجانب فقط».

ولفت إلى اعتراف مجلس التعاون الخليجي بحكومة الوفاق «رغم أن هناك دول خليجية تدعم حفتر»، مشيرا إلى أن التقدمات التي تحذرها قوات القيادة العامة «ليست ذات أهمية كبرى لأنها تتم في الصباح، وتسترد منها في المساء»، مرجحا أن «الوضع الميداني سيتغير الفترة القادمة».

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واستطرد: «هناك إمكانية للحل السياسي من جانبنا، لكن الجانب الآخر يطلق ساعة صفر كل عدة أيام، وهو ليس لديه حل سوى بالدبابة والطائرة النفاثة»، مضيفا أن «قوات حفتر تريد أن تسيطر على معبر رأس جدير وغيرها من المعابر لكنها لن تستطيع».

وقال باشاغا أن قوات حكومة الوفاق «استطاعت القضاء على الإرهابيين الذي حولهم حفتر من درنة إلى سرت، في معركة البنيان المرصوص»، متابعا: «لدينا أكثر من 600 عنصر تابع لداعش وقد خلصنا المنطقة من شرورهم».

وبشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تونس أمس، قال إنها جاءت في إطار «توحيد الجهود من أجل وقف إطلاق النار في طرابلس».

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