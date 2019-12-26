 باشاغا: لن نقبل بوجود حفتر في مؤتمر برلين

أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، رفض حكومة الوفاق لوجود القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في مؤتمر برلين المزعم عقده حول الأزمة الليبية.

وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في تونس، إن “حكومة الوفاق هي الوحيدة المعترف بها دولياً، حكومة الوفاق تحارب من أجل الديمقراطية في مواجهة التطرف والإرهاب، وفوجئنا في إبريل الماضي بالهجوم على طرابلس رغم الاتفاقيات التي استبعدت الحل العسكري”، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية جعلت ليبيا هدفاً لها وبعض الأطراف استغلت ذلك للوصول للسلطة.

وأكد باشاغا، أن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا، قائلا “ندافع عن شرعية سياسية يعترف بها العالم بأسره وبعض الدول تؤيد المعتدي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تناقض في المجتمع الدولي بين إبداء احترام الشرعية وما يجري خلف الكواليس.

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