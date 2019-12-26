باشاغا: جيش حفتر مجموعة من العصابات والمرتزقة وسنقاتل حتى آخر قطرة دم

اعتبر وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن الجيش الليبي هو مجموعة من العصابات والمرتزقة من الدول الأخرى والمعارضة التشادية، وذلك في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وأكد باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بتونس، أن قوات الوفاق ستقاتل قوات الجيش إلى آخر قطرة دم.

كما قال باشاغا إن الاعتداء على طرابلس هو نموذج صارخ للإرهاب الذي يمارسه الجيش ضد الشعب الليبي.

وشدد باشاغا على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليا.

وأضاف أن قوات الوفاق ستنتصر أو تموت في المعركة ضد حفتر لأنها تقاتل في سبيل قضية عادلة.