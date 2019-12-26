باشاغا لـ بوابة إفريقيا: ما يسيطر عليه حفتر في الصباح نسترده في المساء

قلل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، من أهمية تقدم الجيش الليبي في محاور العاصمة طرابلس.

وأشار باشاغا، على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالعاصمة التونسية، في إجابة عن سؤال طرحته “بوابة أفريقيا الإخبارية”، إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الجيش صباحا تستردها قوات الوفاق في المساء.

وأكد أن الجيش الليبي رافض لكل عمل سياسي من شأنه حقن الدماء، مضيفا أنه يوجد حل سياسي من جانب حكومة الوفاق، إلا أن الجيش لا يعترف سوى بحل الدبابة والطائرة المسيرة والنفاثة.

وتابع بأن الجيش الليبي بني على عقلية انقلابية وعقلية الإرهاب، مبينا في السياق ذاته أن خليفة حفتر يسعى إلى فرض الهيمنة لنفسه ولعائلته، مشددا على أن قوات الوفاق ستحارب حتى النهاية وستهزمه.