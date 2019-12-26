طرابلس.. اشتباكات عنيفة وتغييرات نوعية تنتج تقدمات جديدة للجيش

تقرير 218

اتسعت رقعة الاشتباكات في طرابلس لتحدث تغييرات نوعية في محاور القتال نتج عنها تقدمات لقوات الجيش بحسب ما يتم تداوله من تصريحات عسكرية، إذ شهد يوم الأمس اشتباكات عنيفة دارت رحاها في صلاح الدين وعين زارة والمشروع ودخول وحدات قتالية تابعة للجيش إلى مقر جوازات صلاح الدين.

منطقة حي الزهور في صلاح الدين هي الأخرى كانت في مرمى قوات الجيش إذ سيطر على أجزاء واسعة منها إضافة إلى ضربات طالت مشروع الموز في منطقة السبعة وطريق المطار .

وفي سياق متصل، ظهر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في اجتماع مع ضباط غرف العمليات أمس الأربعاء متابعا سير العمليات العسكرية وموجها بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور والمحافظة على سلامة المدنيين.

ومع انتهاء المهلة التي حددها الجيش لتشكيلات مصراتة المسلحة بالعودة إلى مدينتهم والذين رفضوا العودة والتواصل مع القيادة العامة للجيش إلا أن العيون باتت تترقب رد فعل الجيش من حيث الآلية التي سيتخذها سلاح الجو في تنفيذ ضرباته الجوية على معسكرات المدينة والمناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات الوفاق.

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