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مصر تعلن عن قمة رباعية لـ”التصدّي لتركيا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن مصر ستستضيف قمة رباعية مطلع العام المقبل لبحث خيارات التصدي لتحركات تركيا الهادفة للسيطرة على أعمال التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار ديندياس في تصريحات صحفية أن القمة الرباعية التي توقع أن تعقد في الرابع أو الخامس من يناير ستضم أيضاً فرنسا وقبرص واليونان، لتأكيد رفض الاتفاقية التركية الموقعة مع حكومة الوفاق في طرابلس واتخاذ إجراءات رادعة للتوسع التركي ومحاولة إحباط الصفقات بين دول حوض شرق المتوسط.

وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق توقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، داعيةً المجتمع الدولي لمواجهة هذا “النهج السلبي” حسب وصفها، والذي يتزامن مع جهود ألمانيا للتوصل إلى حل سلمي شامل للأطراف المتنازعة في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يا خيبتك يااردوغان جعجعة على الفاضى وفى النهاية سيأخذ خازوق جديد خاصة مع استعداد امريكا لذلك فى الوقت المناسب برفع العقوبات على قبرص وبناء قواعد جديدة فى اليونان ودخولها فى الشراكة فى التحالف الجديد لمصر واليونان وقبرص وايطاليا بينما يغنى اردوغان انا وحيد وفى مؤخرتى خازوق جديد حتى الروس اشتروا حصة من اينى فى حقل ظهر المصرى تروح فين ياصعلوك بين الملوك

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