مصر تعلن عن قمة رباعية لـ”التصدّي لتركيا”

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن مصر ستستضيف قمة رباعية مطلع العام المقبل لبحث خيارات التصدي لتحركات تركيا الهادفة للسيطرة على أعمال التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار ديندياس في تصريحات صحفية أن القمة الرباعية التي توقع أن تعقد في الرابع أو الخامس من يناير ستضم أيضاً فرنسا وقبرص واليونان، لتأكيد رفض الاتفاقية التركية الموقعة مع حكومة الوفاق في طرابلس واتخاذ إجراءات رادعة للتوسع التركي ومحاولة إحباط الصفقات بين دول حوض شرق المتوسط.

وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق توقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، داعيةً المجتمع الدولي لمواجهة هذا “النهج السلبي” حسب وصفها، والذي يتزامن مع جهود ألمانيا للتوصل إلى حل سلمي شامل للأطراف المتنازعة في ليبيا.

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