باشاغا: طلبنا التدخل التركي ونُعوّل على “تحالف ثلاثي”

صرح وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الرئاسي طلب الدعم العسكري من تركيا لصد تقدّم قوات الجيش الوطني نحو قلب طرابلس.

وقال باشاغا أن الوفاق فُوجئت بتحرك قوات الجيش الوطني نحو العاصمة في الرابع من أبريل الماضي، مُضيفاً أن الوفاق ستُمارس ما وصفه بـ”حق الدفاع عن نفسها”.

وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي ستُقدّمه تركيا لحكومة الوفاق سيكون موجهاً بالدرجة الأولى للمرتزقة الذين يزعم بأن المشير حفتر قد استجلبهم إلى ليبيا.

واعترف الوزير بـ”ارتباك في الموقف الدولي” تجاه الوفاق، قائلاً أن هناك محاولات تشويش تقودها بعض الدول لتغيير الموقف الدولي تجاه الوفاق واصفاً المجتمع الدولي بـ”المتناقض ما بين الشرعية وما يحدث وراء الكواليس”.

وكشف باشاغا عن تعاون كبير بين تركيا وتونس والجزائر كـ”حلف للتعاون مع الوفاق” مؤكداً أنهم يُعوّلون على هذا التحالف الثلاثي كون منطقة شمال أفريقيا مستهدفة من عدة أطراف دولية، حسب وصفه.

واستبعد وزير الداخلية المفوض انعقاد مؤتمر برلين بسبب رفض الطرف الآخر للحل السياسي، في إشارة إلى القيادة العامة للجيش الوطني، لافتاً إلى انفتاح الوفاق على الحل السياسي.

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