اخبار ليبيا الان

باشاغا: طلبنا التدخل التركي ونُعوّل على “تحالف ثلاثي”

تم النشر منذُ 52 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الرئاسي طلب الدعم العسكري من تركيا لصد تقدّم قوات الجيش الوطني نحو قلب طرابلس.

وقال باشاغا أن الوفاق فُوجئت بتحرك قوات الجيش الوطني نحو العاصمة في الرابع من أبريل الماضي، مُضيفاً أن الوفاق ستُمارس ما وصفه بـ”حق الدفاع عن نفسها”.

وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي ستُقدّمه تركيا لحكومة الوفاق سيكون موجهاً بالدرجة الأولى للمرتزقة الذين يزعم بأن المشير حفتر قد استجلبهم إلى ليبيا.

واعترف الوزير بـ”ارتباك في الموقف الدولي” تجاه الوفاق، قائلاً أن هناك محاولات تشويش تقودها بعض الدول لتغيير الموقف الدولي تجاه الوفاق واصفاً المجتمع الدولي بـ”المتناقض ما بين الشرعية وما يحدث وراء الكواليس”.

وكشف باشاغا عن تعاون كبير بين تركيا وتونس والجزائر كـ”حلف للتعاون مع الوفاق” مؤكداً أنهم يُعوّلون على هذا التحالف الثلاثي كون منطقة شمال أفريقيا مستهدفة من عدة أطراف دولية، حسب وصفه.

واستبعد وزير الداخلية المفوض انعقاد مؤتمر برلين بسبب رفض الطرف الآخر للحل السياسي، في إشارة إلى القيادة العامة للجيش الوطني، لافتاً إلى انفتاح الوفاق على الحل السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انتهى الدرس ياحمار والعالم كله مع المنتصر اما من يغرق فالكل ينفر منه ولهذا تجد تهرب اردوغان كسبا للوقت لانه يعرف جيدا ان لو اعلن بالفعل عن ارسال اى جنود فسيكون هذا بمثابة ضوء اخضر لدخول الجيش المصرى بسرعة الى محاور القتال وحسم المعركة بسرعة لحماية الامن القومى لمصر لهذا نتمنى ان يوافق البرطمان التركى وهذا مضمون وان يعلن اردوغان انه ارسل وليس سيرل التى مللنا منها وقتها استعد للدفن فى مقبرة جماعية بدلا من الزفة المعدة حاليا لدخولكم السجون

    رد