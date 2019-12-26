الجيش السوداني: ننفي ما ورد على لسان أردوغان بشأن وجود قوات سودانية في ليبيا جملةً وتفصيلاً

ليبيا – قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن إن الجيش سوداني تحكمه مواثيق وبروتكولات مع جميع الدول وأي تحركات للقوات المسلحة السودانية بالتأكيد ستكون وفقاً لهذه المواثيق.

العميد الحسن علق خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على تصريحات الرئيس التركي بشأن وجود 5 آلاف جندي سوداني على الأراضي الليبية، نافياً ذلك الإدعاء بوجود مرتزقة سودانيين في ليبيا جملةّ و تفصيلاّ.

وأكد على أن الحدود السودانية الليبية من الجانب السوداني محمية من القوات السودانيين، مشيراً إلى أن القوات السودانية في كل مكوناتها تعمل على مكافحة الجرائم العابرة وهذا الأمر معلن للجميع.

وتابع مضيفاً”كلمة مرتزق لا توصف ببلد معين الإرتزاق ليس له بلد، الإرتزاق إن وجد في منطقة ما يجب أن يوصف به شخص في ذاته ليس بجنسيته في أي حال من الأحوال فالإرتزاق قد يكون مختلف كالجوانب الاقتصادية و أيدولوجيات مختلفة ومسائل أخرى بالتأكيد خاضعة لتحليل المراقبين و المختصين”.

كما إعتبر أن تصريحات أردوغان بالتأكيد لها مصالح سياسية، لافتاً إلى أن الواقع الليبي ليس بعيد مما يدور من تنافس إقليمي و دولي وكل البلاد معرضة لهذا الأمر خاصة في الاوضاع الراهنة اتي تمر بها ليبيا.

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