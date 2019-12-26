هاتفيا.. السيسي وكونتي يبحثان استعادة الأمن في ليبيا

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لاستعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي، خلال الاتصال على ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.