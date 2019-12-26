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موسكو عن التدخل التركي: “سيُغرِق ليبيا”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نددت موسكو بالتدخلات التركية في ليبيا، مُعتبرة عزم أنقرة إرسال جنود إلى ليبيا، بالخطوة التي ستُعرقل التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو قلقة من الأوضاع في ليبيا، وتهتم بالتوصل إلى حل يُنهي القتال الدائر هناك في أسرع وقت ممكن.

وأشار بيسكوف إلى وجود مرتزقة وإرهابيين من عدة دول في ليبيا، مُضيفاً أنهم وصلو إلى البلاد بسبب تدخل أطراف دولية في ليبيا، ساعدت في نقلهم إلى هناك.

وذكر المتحدث في مؤتمر صحفي أن تدخل طرف ثالث في الأزمة الليبية يعني إطالة أمدها، مُرحّباً في ذات التوقيت بالجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد ومساعدة الليبيين في إيجاد حل يُنهي أزمتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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