النفط يرتفع مدعوماً بآمال انفراجة بين واشنطن وبكين

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعا بدعم من احتمالات حدوث انفراجة بخصوص الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي جلسة الافتتاح سجل خام القياس العالمي برنت 67.48 دولار للبرميل بإرتفاع 28 سنتا أو ما يعادل 0.4% وبالمقابل ارتفع خام الوسيط الأمريكي 0.4% بمقدار 25 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة على أنه سيكون هناك حفل توقيع اتفاق المرحلة واحد مع نظيره الصيني شي جينبينغ وذلك سعيا منهم لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين، والذي أضر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

كما تسبب النزاع في توجيه الأسعار في نطاق محدود معظم العام ومن جانبه تسبب انخفاض الطلب في تقليص فعالية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

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