استعراض الوضع الأمني والعسكري في اجتماع «الوفاق»

استعرضت حكومة الوفاق، اليوم الخميس، الوضع الأمني والعسكري، وتجاوب الأطراف الدولية لمخاطبات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كما ناقش جدول الأعمال والموضوعات المحالة من الوزارات.

وقدم السراج ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة محليا ودوليا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الـ11 لحكومة الوفاق، بحضور النائب في المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، وعدد من الوزراء.

والأسبوع الماضي، وجه السراج رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: «الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا»، طالبهم فيها «بتفعيل اتفاقات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس، والتعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما (داعش) و(القاعدة) اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه».

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