شاهد.. الكتيبة 155 مشاة تعلن السيطرة على مواقع جديدة في عين زارة

أعلنت وحدة الاعلام الحربي قيام الوحدات العسكرية بالكتيبة 155 مشاة بإحكام السيطرة الكاملة على مواقع جديدة في محور عين زارة.

وقالت الكتيبة في بيان صادر عنها أن الوحدات العسكرية سيطرت على المنطقة المُحيطة بمسجد ” فطرة “.

وأكدت الكتيبة السيطرة على عمارة الياجور داخل المنطقة والتي كانت تستخدمها مجموعات الوفاق كمرصد نظراً لإرتفاعها .

وفيما يلي فيديو يظهر سيطرة الجيش على هذه المناطق:

الوحدات العسكرية بالكتيبة 155 تُحكم السيطرة الكاملة على مواقع جديدة بمحور عين زارة وتحديداً بالمنطقة المُحيطة بمسجد " فطرة " الوحدات العسكرية بالكتيبة 155 تُحكم السيطرة الكاملة على مواقع جديدة بمحور عين زارة وتحديداً بالمنطقة المُحيطة بمسجد " فطرة " والسيطرة على عمارة الياجور داخل المنطقة والتي كانت تستخدمها مجموعات الحشد المليشاوي كمرصد نظراً لإرتفاعها .#الاعلام_الحربي#الكتيبة_155_مشاة Posted by ‎كتيبة 155 مشاة‎ on Thursday, December 26, 2019

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