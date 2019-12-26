لجنة حصر ومكافحة الظواهر السلبية والهدامة تباشر عملها بشحات

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة حصر ومكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمديرية أمن شحات، اليوم الخميس، مباشرة عمله بالمدينة وفقا للقوانين واللوائح، بحسب ما أكد رئيس اللجنة ملازم أول عمر بوعبيدالله لأخبار ليبيا 24.

وقام أعضاء اللجنة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والتفتيش الصحي في بداية عملهم، بإعطاء إنذارات لأصحاب محلات الخضروات ومصانع الرخام وأماكن الخردة الموجودة على جوانب الطريق بالإخلاء في مدة معينة، كما جرى إغلاق أحد المطاعم لعدم توفر الشروط الصحية.

في السياق ذاته، ضبطت لجنة حصر ومكافحة الظواهر السلبية والهدامة مجموعة من العمالة الوافدة الذين ليس لديهم إجراءات رسمية، وجرى تحرير العديد من المخالفات لبعض المحال والمطاعم الأخرى.

وبدأ عمل اللجنة بعد صدور تعليمات من مدير أمن شحات عميد محمد فرج الذي كلف بدوره ملازم أول عمر بوعبيدالله لرئاسة لجنة حصر مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابعة لمديرية أمن شحات ودعم الأجهزة الضبطية الأخرى.

وأكد بوعبيدالله، أن حملات لجنة حصر مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ستستمر لإزالة أي معوقات أو مختنقات بمدينة شحات مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حمالات عديدة على المخابز والعيادات الخاصة والصيدليات ومعمل التحاليل، إضافة إلى بدء حملات مرورية في وقت لاحق.

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