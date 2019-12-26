

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2019

من المتوقّع أن تعقد عدد من الدول المنخرطة في الأزمة الليبية خلال الأيام المقبلة ،اجتماعا دولي ،وذلك تزامناً مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بحث إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس بعد عرض الأمر على برلمان بلاده.

وقال المحلل السياسي الليبي الدكتور علي الصلح ،في تصريح لموقع 24 ،إن ما تشهده ليبيا الآن، هي حرب على غاز البحر المتوسط ومؤجلة منذ عام 2004، نتيجة فرض العقوبات على بعض الدول المتواجدة في البحر المتوسط ومنها اليونان وقبرص.

وأشار السياسي الليبي إلى أن ليبيا غنية بالموارد، لكن المشكلة أن هذه الموارد غير مستغلة، وعند قدوم أي لاعب جديد يحاول فرض نفسه بالقوة من أجل الاستفادة من هذه الموارد، وهذا ما تفعله تركيا الآن في ليبيا ،مشدّدا أن “الصراع في ليبيا انتقل من المحلي إلى الدولي، ولابد من تدخل اللاعبين الكبار في المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.