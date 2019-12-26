اكدت مصادر محلية استمرار الاشتباكات العنيفة في محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق .

وقالت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مشتلعة في محور صلاح الدين وسماع لأصوات المدفعية الثقيلة، وسط حالة هلع بين الناس بعد سقوط قذائف عشوائية على المنطقة.

وقالت المصادر أن أصوات الاشتباكات لا تزال مستمرة بجميع أنواع الأسلحة وتسمع بوضوح في محور عين زارة.

وكانت وحدة الاعلام الحربي التابعة للكتيبة 155 مشاة قد أعلنت عن قيام الوحدات العسكرية بالكتيبة بإحكام السيطرة الكاملة على مواقع جديدة في محور عين زارة حيث سيطرت على المنطقة المُحيطة بمسجد ” فطرة “.

وأكدت الكتيبة السيطرة على عمارة الياجور داخل المنطقة والتي كانت تستخدمها مجموعات الوفاق كمرصد نظراً لإرتفاعها.

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