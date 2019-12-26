قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بافتتاح مدرستين في منطقة بيت ثامر ومدرسة الاخلاص الثانوية بمدينة القبة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن افتتاح المدارس جاء بعد إنجاز وتنفيذ مشروعات التوسعة والصيانة لهذها.

وأوضح المريمي أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة ومراقبة الخدمات التعليمية أقاموا حفل تكريم لصالح تقديرا لجهوده في تحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد واهتمامه بالعملية التعليمية ومتابعته المستمرة للمشاريع والإنجازات التي تقوم بها وزارة التعليم في شتى بلديات ليبيا.

وأكد صالح أن الحقوق المالية لمنتسبي وزارة التعليم في زيادة المرتبات محفوظة منذ أن تم إقرارها.