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صنع الله: خطط جديدة سترفع إيرادات النفط إلى 177 مليون دينار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، أمس الأربعاء، اجتماعها العادي للعام الجاري، لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية والخطط الموضوعة لتنفيذها.

ونوقش خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في طرابلس، الميزانية التشغيلية للشركة وتقرير هيئة الرقابة التابع لها.

ومن جهته كشف صنع الله عن إجمالي الإيرادات المالية للعام الجاري والتي بلغت مئة وخمسةً وأربعين (145) مليون دينار.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الخطط الجديدة المعنية بالحفر في الحقول البرية والبحرية ستُسهم في رفع الإيرادات إلى نحِو مئة وسبعة وسبعين (177) مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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