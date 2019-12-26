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رئاسة الجمهورية التونسية تكذّب فتحي باشاغا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية ،رشيدة النيفر ،اليوم الخميس ،أن “تونس مُتمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأيّ تحالف”، على عكس ما تمّ ترويجه.

كما نفت النيفر في تصريح لجريدة الصباح التونسية ،ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مُعبّرة عن استغرابها من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، حسب قولها.

و تأتي هذه التصريحات تعليقا على تصريح فتحي باشاغا ،الذي قال فيها إن “حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر”.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باشااغا اخوانى حقير يتنفس الكذب ولا يخجل من تكذيبه عدة مرات .عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصِّدق، فإنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا. وإيَّاكم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب، ويتحرَّى الكذب حتى يُكْتَب عند الله كذَّابًا))

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