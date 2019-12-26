رئاسة الجمهورية التونسية تكذّب فتحي باشاغا

أكدت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية ،رشيدة النيفر ،اليوم الخميس ،أن “تونس مُتمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأيّ تحالف”، على عكس ما تمّ ترويجه.
كما نفت النيفر في تصريح لجريدة الصباح التونسية ،ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مُعبّرة عن استغرابها من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، حسب قولها.
و تأتي هذه التصريحات تعليقا على تصريح فتحي باشاغا ،الذي قال فيها إن “حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر”.
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